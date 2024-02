Quarto ponte, De Capitani: "Vinta una battaglia iniziata 11 anni fa"

Tra due settimane inizieranno i lavori del quarto ponte Lecco-Pescate. La conferma a seguito della call online di ieri, venerdì 16 febbraio, nella quale il ministro Matteo Salvini ha reso noto il cronoprogramma e i costi dell'attesa opera, i cui lavori verranno ufficialmente consegnati il prossimo 1° marzo e dovrebbero concludersi, sempre secondo le rassicurazioni date dal vicepremier, entro la fine del 2025. Insieme alla soddisfazione dell'Amministrazione provinciale guidata dal presidente Alessandra Hofmann, canta vittoria anche il sindaco di Pescate Dante De Capitani, da anni in prima linea per chiedere (con forza) opere pubbliche e soluzioni ai problemi della viabilità nell'hinterland lecchese, dove si trova anche il comune da lui guidato.

"La buona notizia di ieri rappresenta la fine di un percorso amministrativo, dopo ci sarà la parte realizzativa, però almeno uno step importante e delicato si è concluso - dichiara De Capitani - Un percorso che ci ha visti impegnati, noi di Pescate, per 11 anni: è infatti dal 2013 che chiediamo la realizzazione di quest'opera e finalmente dopo tanto tempo il 1° marzo, qui nel nostro parco Addio monti, ci sarà la consegna e quindi la partenza dei lavori".

"La settimana scorsa sono già stato contattato dall'azienda che dovrà eseguire i lavori, nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente per definire le questioni legate al cantiere - aggiunge il sindaco di Pescate - Ci saranno poi da spostare alcune attrezzature e arredi che abbiamo in loco, come, ad esempio, la panchina gigante. Intanto questa partenza spazza via finalmente le ombre che specialmente negli ultimi mesi avevano caratterizzato quest'opera e quindi siamo molto contenti. Il quarto ponte lo sentiamo nostro. In tanti sanno che gran parte dei miei mandati sono stati caratterizzati dal 'pressing' per quest'opera e per il miglioramento della viabilità. Finalmente adesso possiamo dire che i nostri sforzi non sono stati vani".

"Il primo marzo ringrazierò di persona chi ha contribuito al raggiungimento di questo risultato. Da quando hanno chiuso il ponte vecchio la situazione viabilistica a Pescate è molto peggiorata. Certo, il traffico non potrà sparire, ma io sono sicuro che con il quarto ponte ci sarà una riduzione evidente del traffico perchè una volta giunti alla rotonda del terzo ponte una parte dei veicoli si incanaleranno verso il ponte Manzoni come oggi, ma un'altra buona parte di essi, quelli diretti al Bione imboccheranno il quarto ponte rendendo la viabilità più scorrevole. Questo sarà un beneficio non solo per i pescatesi - conclude De Capitani - ma per tutti".