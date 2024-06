Quarto ponte, si lavora anche a Lecco: quando apre il cantiere

Anche a Lecco iniziano i lavori per il quarto ponte sulla Strada Statale 36. Partirà lunedì 17 giugno l'allestimento del cantiere nei pressi del centro sportivo comunale Al Bione. I lavori che prenderanno il via lunedì prossimo determineranno la temporanea chiusura di un tratto della ciclabile a lago, dal confine con il centro sportivo fino a via Battello.

Le biciclette e i pedoni in transito lungo la pista dovranno pertanto abbandonarla in prossimità del centro sportivo per raggiungere, attraverso il sottopasso, il parcheggio prospiciente e poi il nuovo attraversamento pedonale, che sarà realizzato in via Carlo Mauri, percorrendo e attraversando alcune strade a scorrimento ordinario, per poi immettersi nuovamente in ciclabile nei pressi del parco Addio Monti, in via Battello. Verrà inoltre interdetto al transito il tratto di via Buozzi interessato dal cantiere del ponte e sarà istituito il divieto di sosta e fermata lungo il centro sportivo comunale Al Bione.