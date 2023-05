"Quel ramo del lago di Garda..." gaffe della conduttrice Rai nel giorno del Manzoni

Una gaffe può capitare a tutti, ma così clamorosa e compiuta proprio nel giorno dedicato ad Alessandro Manzoni, ha catturato l'attenzione di tanti. Stiamo parlando delle parole pronunciate da Serena Bortone, conduttrice della trasmissione "Oggi è un altro giorno" in onda nel pomeriggio su Rai Uno. Il 22 maggio, giorno in cui anche il presidente Mattarella ha ricordato i 150 anni della morte del grande scrittore autore de "I Promessi Sposi", la Bortone - citando il celebre incipit del romanzo ambientato proprio a Lecco - ha confuso il lago di Como con il lago di Garda.

"Mi viene in mente quel Ramo del lago di Garda..." - ha detto la conduttrice, subito ripresa, con il sorriso, dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ospite in studio: "Di Como, del Lago di Como". Bortone ha tentato allora di rifarsi riprendendo il testo del Manzoni, pur con qualche ulteriore difficoltà: "Che volge a Mezzogiorno, tra due catene non 'indistinte' di... vabbè vado a memoria, non ero preparata".