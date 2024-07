Un questionario per migliorare la quotidianità dei commercianti

Un questionario per ottenere preziose informazioni, osservazioni e suggerimenti utili a migliorare la quotidianità dei servizi offerti.

A proporre l'iniziativa è il Distretto del commercio nato qualche settimana fa e composto da quattro Comuni del Lago di Como: Mandello, ente capofila, Lierna, Abbadia Lariana e Oliveto Lario, con la collaborazione di Confcommercio Lecco. In realtà i questionari veri e propri sono due, uno rivolto ai cittadini e l'altro ai commercianti, che occorrerà compilare entro e non oltre il 20 luglio 2024.

Si tratta di un importante passo nell'ottica di avvicinamento tra l'ente comunale cittadina e i commercianti, politica ormai collaudata dell'assessorato mandellese.

I questionari acquisiscono maggiore valenza in un periodo come questo, fortemente caratterizzato da difficoltà di vario genere per i commercianti del paese.

"È importante conoscere esigenze e necessità di commercianti e cittadini, soprattutto e anche in un momento che vede la sicurezza (e quindi l'eventuale ricerca di bandi che possano aiutare le imprese ad attrezzarsi in questo senso) al centro del sentire comune - commenta l'assessore al Commercio di Mandello, Silvia Nessi - Ovviamente l'obiettivo primario dei Distretti rimane quello di essere accanto agli imprenditori favorendo investimenti e quindi crescita di imprese e territorio".