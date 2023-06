Lettera al Questore: “L'Ufficio Immigrazione è in condizioni disastrose”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Illustrissimo Sig. Questore,

Con questa lettera desidero segnalare la condizione di estremo disagio in cui versa l'Ufficio immigrazione della Questura di Lecco, che ho avuto modo di osservare giovedì 11 maggio 2023.

A fronte di numerosissimi utenti che devono presentare le proprie pratiche allo sportello ci sono solamente 2 operatori in servizio che le trattano. La guerra in Ucraina con milioni di profughi, gli sbarchi quotidiani a Lampedusa, i numerosi ricongiungimenti familiari avrebbero dovuto far sì che il numero degli operatori dell'Ufficio immigrazione fosse da tempo aumentato in progressione geometrica, invece è rimasto estremamente sottodimensionato, ridotto fino all'osso, incapace di far fronte alla straordinaria situazione in corso.

Forse Lei non ne è al corrente, ma parlando con alcune persone immigrate di mia conoscenza è emerso che i permessi di soggiorno, per i quali nel mese di gennaio 2023 sono stati completati tutti gli adempimenti previsti fisicamente in Questura (consegna delle fototessere, fotosegnalamento, ecc.), allo stato attuale, nel mese di maggio 2023, ovvero dopo ben 4 mesi dall'avvenuto appuntamento, non sono ancora pronti ad essere ritirati.

Ancora più scandaloso è il fatto che per avere questo appuntamento a gennaio 2023 il kit allo sportello delle Poste Italiane fosse stato consegnato ad agosto 2022, ben 5 mesi prima. Presentandosi invece oggi stesso (a maggio 2023) per la consegna del kit di richiesta/rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno preso l'Ufficio postale il primo appuntamento possibile in Questura, comunicato dalle Poste, è a novembre 2023, addirittura dopo 6 mesi dalla richiesta. Un tempo di attesa ancora più lungo di come lo era ad agosto 2022 ed aumenta sempre di più, come riferitomi presso le Poste.

Il tutto solamente a causa dell'estrema insufficienza di personale presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Lecco che lavora con il pubblico allo sportello. È assolutamente inaccettabile che di fronte ad una così colossale presenza di persone immigrate che devono regolarizzare la propria posizione l'Ufficio immigrazione abbia a disposizione solamente 2 operatori in servizio allo sportello, che riescano a gestire pressappoco 30 utenti al giorno, solamente. È altresì scandaloso che debbano passare 6 mesi dalla consegna del kit in Posta all'effettivo appuntamento in Questura, e dopo altri 4 mesi dall'appuntamento il permesso di soggiorno non sia ancora pronto ad essere ritirato.

Le vorrei ricordare, illustrissimo Sig. Questore, quanto dichiarato dalla Polizia di Stato in occasione dell'introduzione del permesso di soggiorno elettronico:

Nuova veste elettronica per i permessi di soggiorno che, grazie ad una nuova procedura, avrà anche tempi molto più brevi per il rilascio: saranno pronti in 45 giorni invece che in 2-4 mesi. [...] La procedura, sviluppata in collaborazione con le Poste italiane e con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, realizza una nuova metodologia di lavoro, che porta alla consegna del permesso di soggiorno nei 45 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, salvo i casi che richiedono ulteriori approfondimenti. In particolare è stato stabilito di assegnare a ciascuna fase del processo di produzione (accettazione, istruttoria e stampa) quindici giorni di tempo. Saranno gli uffici postali a convocare, al momento della presentazione del kit, gli stranieri presso gli uffici immigrazione delle questure italiane entro e non oltre i 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Poi gli uffici immigrazione avranno altri 15 giorni di tempo per acquisire impronte digitali, effettuare fotografie e completare istruttoria per il rilascio della "card". A quel punto, se non esistono problemi di carattere giudiziario, il Poligrafico dello Stato stampa i permessi elettronici in altri 15 giorni.

Questo articolo è ancora presente sul sito ufficiale della Polizia di Stato all'indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/immigrazione--tempi-piu-rapidi-con-il-nuovo-permesso-elettronico

Le vorrei altresì ricordare quanto disposto dall'art. 5 comma 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda [...].

Ciò significa che in base alla normativa in vigore sono attualmente 60 i giorni che sono previsti normalmente per il rilascio del permesso di soggiorno e non più 45 come dichiarato dalla Polizia di Stato in occasione dell'introduzione del permesso di soggiorno elettronico. Tuttavia sulla falsariga della suddivisione di quei 45 giorni si può facilmente risalire alla suddivisione dei 60 giorni attuali:

Gli uffici postali devono convocare gli stranieri presso gli uffici immigrazione delle questure entro e non oltre i 20 giorni dalla presentazione dell'istanza.

dalla presentazione dell'istanza. Gli uffici immigrazione hanno altri 20 giorni di tempo per acquisire impronte digitali, effettuare fotografie e completare l’istruttoria.

di tempo per acquisire impronte digitali, effettuare fotografie e completare l’istruttoria. Il Poligrafico dello Stato stampa i permessi elettronici in altri 20 giorni, se non esistono problemi di carattere giudiziario.

Questi termini non sono rispettati nemmeno lontanamente dalla Questura di Lecco, ricevendo appuntamento in Questura dopo ben 6 mesi dall'inoltro della pratica presso le Poste e ricevendo fisicamente il permesso di soggiorno dopo altro tempo indefinito, sicuramente tra non meno di 4 mesi da quello stesso appuntamento. Per un totale di più di 10 mesi (circa 300 giorni) successivi alla presentazione dell’istanza invece dei 60 giorni previsti dalla normativa. Un lasso di tempo più di 5 volte superiore a quanto dovuto in linea di massima, il ché è assolutamente inaccettabile. Per far fronte ad un tale ritardo nella gestione delle pratiche l'organico dell'Ufficio immigrazione deve quanto meno triplicare subito e senza attendere nemmeno un giorno in più.

Lo straniero in possesso della sola cedola di inoltro della pratica presso le Poste non può tranquillamente circolare nell’ambito dei paesi Schengen, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, e nemmeno fare un temporaneo rientro nel proprio paese d'origine poiché nella maggioranza dei casi non esistono voli diretti dall’Italia verso i paesi d’origine (come esempio più vicino la Bielorussia e l’Ucraina, che pur essendo territorialmente vicini non hanno collegamenti aerei diretti con l’Italia), poiché in assenza del documento fisico di soggiorno non gli sarà consentito attraversare la frontiera dello spazio Schengen. Ciò costituisce una grave forma di discriminazione e di violazione dei diritti fondamentali relativi alla libertà di circolazione in quanto di fatto lo straniero, nell'attesa da mesi di un provvedimento finale, e in particolare del permesso di soggiorno, è sequestrato in Italia, come a suo tempo evidenziato nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sul ricorso ex art. 21 bis legge 1034/71 e art. 2 comma 8 Legge n. 241/1990 (https://immigrazione.aduc.it/articolo/immigrazione+permessi+soggiorno+ritardi+silenzi_17355.php).

Le vorrei altresì ricordare che esiste anche un'altra categoria di utenti dell'Ufficio immigrazione, prevista e tutelata dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), l'art. 4 comma 1 del quale recita:

Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

Esattamente come il rilascio della carta d'identità o del passaporto al cittadino italiano (che è un cittadino dell'Unione), sussistendo i requisiti soggettivi ad ottenere questi documenti, è un atto dovuto, essendo come noto il diritto all'espatrio tutelato dall'art. 16 della Costituzione, così è un atto dovuto anche il rilascio della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (e quindi anche italiano) ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre sussistendo i requisiti soggettivi ad ottenere questo documento, che hanno lo stesso diritto all'espatrio nell'ambito dell'Unione Europea come il cittadino dell'Unione, accompagnandolo o raggiungendolo. Difatti l'art. 3 comma 1 del succitato Decreto Legislativo recita:

Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

Inoltre in base all’art. 23 le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

In questo modo il diritto dei familiari dei cittadini dell'Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è garantito dalla normativa nazionale ed europea. Tuttavia per esercitare questo diritto, alla pari del cittadino dell'Unione che necessita di una carta d'identità o del passaporto, il familiare del cittadino medesimo deve essere in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 10 in corso di validità, come previsto dall'art. 5 comma 2 del succitato Decreto Legislativo, il cui rilascio è un atto dovuto e deve avvenire nel più breve tempo possibile proprio per garantire questo diritto alla circolazione insieme con il cittadino dell'Unione.

Non a caso l'Ufficio Passaporti della Questura di Lecco prevede ufficialmente la possibilità di ricezione di n. 15 istanze giornaliere di richiesta del passaporto in urgenza. Non a caso inoltre la Questura di Lecco ha programmato l’apertura straordinaria dell’ufficio Passaporti nelle giornate del sabato e pure il lunedì pomeriggio, essendo il rilascio del passaporto, come evidenziato sopra, un atto dovuto. Non a caso anche i Comuni prevedono la possibilità di rilascio delle carte di identità in modalità urgente.

Solamente l'Ufficio immigrazione della Questura di Lecco è talmente sottodimensionato da non riuscire a smaltire l'enorme mole di lavoro che ha e che cresce esponenzialmente, per non parlare delle istanze da ricevere in modo urgente stante le sopravvenute necessità che possono presentarsi.

In questa situazione mi sono trovato proprio io, cittadino dell'Unione, dovendo viaggiare per motivi di lavoro nell'area U.E. con partenza a giugno e ritorno a fine agosto , accompagnato da mia moglie, cittadina non avente la cittadinanza di uno Stato membro, e quindi tutelata dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Nella fattispecie, in base al Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, art. 8 par. 2, le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, rilasciate nel precedente formato cartaceo, cessano di essere valide il 3 agosto 2023, il ché è anteriore alla nostra data di ritorno in Italia. L'avviso in questione è stato pubblicato sul sito ufficiale della Questura di Lecco in data 03.05.2023 (https://questure.poliziadistato.it/it/Lecco/articolo/12646452608b07a77982959772), a poco più di un mese dalla nostra partenza.

Essendo che a mia moglie è stata rilasciata nel 2019 una carta di soggiorno in formato cartaceo, questa avrebbe cessato di essere valida prima del nostro ritorno , mettendo di fatto mia moglie nella condizione di persona irregolare sul territorio dell'Unione . La ricevuta delle Poste in questo caso non avrebbe sopperito in alcun modo alla carta di soggiorno ormai priva di validità per il Regolamento (UE) 2019/1157.

Inoltre in Posta, come evidenziato sopra, l'operatore dava come prima disponibilità di appuntamento in Questura una data a novembre 2023, una cosa fuori da una qualsiasi umana concezione ed assolutamente scandalosa. Sono infinitamente grato al Sostituto Commissario Sig. Enrico Moser di aver acconsentito di ricevere in via del tutto eccezionale la pratica di mia moglie per aggiornare la sua carta di soggiorno nel nuovo formato elettronico stante l'assoluta urgenza espressa.

Ciononostante la situazione presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Lecco esula da ogni concezione, essendo disastrosa oltre qualunque limite. Un organico estremamente sottodimensionato rispetto alle evidenti necessità della provincia, che non è fisicamente in grado di far fronte alla mole di lavoro esistente e che si prospetta nell'immediato futuro.

Come pensa di risolvere, illustrissimo Sig. Questore, il problema dell'aggiornamento nel nuovo formato elettronico di tutte le carte di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione rilasciate nel precedente formato cartaceo, che perderanno validità tra meno di 3 mesi? Vuole forse violare in prossimità delle ferie estive il diritto alla libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell’Unione unitamente ai propri familiari , i cui diritti alla libera circolazione nell'ambito U.E. sono garantiti dalla normativa nazionale ed europea, in particolare dalla Direttiva 2004/38/CE e D.Lgs. 30/2007?

Le ricordo che i familiari di cittadino dell'Unione non hanno l’obbligo di inoltrare la richiesta di rilascio/rinnovo/aggiornamento della carta di soggiorno attraverso gli uffici postali ma possono fare richiesta direttamente alla Questura competente per territorio.

La cosa grave è che la situazione in cui versa l’Ufficio immigrazione della Questura è ben nota almeno dall'anno 2019, dato che in rete si trova facilmente la lettera al Questore da parte del Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia di Lecco circa l'insostenibile situazione presso detto ufficio e l'estremo sottodimensionamento dell'organico in servizio, Prot. COISP 05/2019/S.P. del 07.02.2019 (https://coisp.it/lecco-situazione-insostenibile-allufficio-immigrazione/). Di quanto a suo tempo richiesto ad oggi risulta installato solamente il kit elimina code con il relativo display, lasciando tutte le altre problematiche del tutto irrisolte, praticamente ignorate, come da me constatato in data 11.05.2023.

Come chiesto oltre 4 anni fa da COISP, ora chiedo anch'io a Lei, illustrissimo Sig. Questore, di mettere fine a questo immobilismo e di dare una risposta concreta e immediata alla grave situazione qui esposta: l'Ufficio immigrazione deve aumentare esponenzialmente il proprio organico per ridurre i tempi di attesa, quanto meno triplicare . L'attività svolta con il pubblico e per il pubblico non può e non deve essere così trascurata come avviene ora.

Le ricordo, illustrissimo Sig. Questore, che la Polizia di Stato è " Al servizio del Paese ", come mostra l'apposito logo situato in alto in tutte le pagine del Vostro sito ufficiale, e che il Paese è fatto da persone, che hanno un urgente bisogno degli operatori di sportello per trattare tutte le proprie pratiche, in via celere ed efficiente, giungendo al rispetto della normativa nazionale che prevede dei termini concreti per la trattazione di ogni pratica amministrativa, e riscoprendo il rispetto della persona umana che necessita dei documenti, rilasciati in modo tempestivo, per essere considerata ed apparire tale.

Lecco, lì 15.05.2023

Artur Varaniuk