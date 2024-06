I nuovi agenti entrati nel team della Questura di Lecco

Sono 17 i nuovi agenti arrivati appena nella Questura di Lecco, dopo aver terminato il 225esimo corso di formazione per allievi della Polizia di Stato. Fino al 5 ottobre 2024, per espressa previsione normativa, disporranno di un "periodo di applicazione pratica" con la qualifica di "Agenti in prova", terminato il quale verranno immessi in ruolo.

I nuovi Poliziotti, 7 dei quali sostituzioni di colleghi trasferiti ad altra sede, andranno a rinforzare gli organici dell’ufficio di Gabinetto, dell’ufficio immigrazione, della Polizia amministrativa e dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico.

I neo agenti sono stati formalmente ricevuti dal questore di Lecco Ottavio Aragona, che ha augurato loro buon lavoro per l’inizio di carriera, invitandoli ad esprimere sempre il massimo impegno nelle mansioni che andranno a svolgere al servizio della collettività lecchese.