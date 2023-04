Raccolta differenziata e Pnrr: oltre 3 milioni di euro a Lecco

Dal Pnrr oltre 3 milioni di euro al comune di Lecco per la raccolta differenziata. L'importante finanziamento rientra nell'ambito delle risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la linea di intervento dedicata al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ufficializzate dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

I progetti

Sono 4 i progetti presentati al ministero dall'ente e da Silea per il territorio comunale e ammessi a finanziamento: 1 milione di euro supporterà il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana del centro raccolta rifiuti, oltre 240 mila euro serviranno alla realizzazione del primo centro del riuso comunale, mentre quasi ulteriori 2 milioni di euro saranno dedicati alle smart solution per la raccolta differenziata, cestini intelligenti e isole ecologiche interrate, che si pongono l’obiettivo di facilitare ed efficientare un servizio fondamentale per cittadini e attività.

"Scelte concrete"

"I progetti finanziati sono il riconoscimento tangibile del lavoro di squadra svolto in questi due anni dagli uffici tecnici del Comune e da Silea - sottolinea l'assessore all'ambiente di Lecco, Renata Zuffi - Abbiamo cercato di tradurre in scelte concrete il cambiamento in atto in merito ai temi dell'economia circolare: ripensare la qualità e l'efficienza dei servizi di igiene urbana, introdurre innovazione e tecnologie appropriate in merito alla raccolta dei rifiuti, promuovere azione per sostenere scelte consapevoli in termini di riuso, riciclo e differenziazione dei rifiuti".