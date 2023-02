Una raccolta fondi per reinterpretare i brani di Ivano, l’artista scomparso a inizio pandemia

Una raccolta fondi per far reinterpretare i brani di Ivano Borile, l’artista brianzolo scomparso a inizio pandemia all'eta di soli 44 anni. "Ivano Borile, nostro amico e fratello, è mancato l’8 aprile 2020, nell’immediato inizio della pandemia covid. Il nostro obiettivo è quello di far reinterpretare in studio i brani scritti da Ivano da musicisti che sappiano far emergere dalle registrazioni tutto il valore artistico latente".

È partita così una raccolta fondi su GoFundMe per tenere vivo il ricordo dell’artista originario di Montevecchia, in provincia di Lecco. “La raccolta - scrivono - servirà anche a realizzare un cd commemorativo di circa 10 canzoni, in 250 copie, con booklet a colori, comprendente anche alcune registrazioni originali di Ivano. È inoltre nostra intenzione - aggiungono - musicare un breve testo inedito di Ivano".

"Ivano - si legge - è stato un grande appassionato di musica, uno straordinario chitarrista e interprete. Per tutta la vita ha cantato e suonato: negli Eva, negli Wonders, nella folk-band Orchestrina Katerinke, nella rock band Follow Me Linda e negli Zed Negative, negli Ivan Smirnoff and The Bloodymarys. In tutti questi anni di attività - raccontano gli organizzatori - Ivano ha lasciato numerose registrazioni (Lo-Fi, ma non solo) di canzoni scritte di proprio pugno". La raccolta, volta alla valorizzazione della sua passione e del suo straordinario talento in ambito musicale, ha superato i mille euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/dbut9-ivano-borile-le-canzoni