Il 1° maggio cambia la raccolta rifiuti a Lecco: tutte le informazioni

Variazioni anche per la raccolta dei rifiuti a Lecco in occasione della festività di sabato 1 maggio. I cambiamenti riguarderanno il sacco trasparente in zona 2 (raccolta anticipata a giovedì 29 aprile), il sacco viola in zona 3 (raccolta anticipata a venerdì 30 aprile) e la carta in zona 5 (raccolta posticipata a martedì 4 maggio).

Chiude la discarica

La raccolta dell’umido in zona 2 e zona 6 sarà regolarmente effettuata il 1° maggio, mentre l’Ecosportello sito in corso Promessi Sposi 30/G e il Centro raccolta rifiuti di via Bruno Buozzi resteranno chiusi.

Per avere maggiori informazioni sulla raccolta dei rifiuti è possibile contattare Silea s.p.a. da rete fissa e mobile al numero verde 800 004 590 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 18 oppure scrivere a callcenter@sileaspa.it.