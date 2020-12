Lecco: addetti al lavoro per raccogliere rifiuti e spargere il sale. Gattinoni: «"Grazie" a cittadini e commercianti»

Prosegue, a Lecco, il lavoro per minimizzare gli effetti dell'emergenza legata alla forte nevicata di lunedì 28 dicembre. A soffrirne le conseguenze sono state soprattutto la mobilità leggera e la raccolta rifiuti: per le vie di Lecco sono tanti i marciapiedi che sono rimasti a lungo invasi dalla neve, così come non è stato raro vedere bidoni gialli e sacchi trasparenti esposti all'esterno delle abitazioni dalla serata tra domenica e lunedì.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha diffuso, nella mattinata di mercoledì, una breve comunicazione per descrivere l'avanzamento dei "lavori":