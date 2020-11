Il nuovo "Ragni around the world" porta gli appassionati in Groenlandia

Altro appuntamento da non perdere con "Ragni around the world", la rassegna di film online allestita dai Maglioni rossi con alcune delle loro più suggestive imprese, iniziativa che in periodo di lockdown, purtroppo, acquisisce ancora maggiore rilievo per gli appassionati.

Questa volta l'appuntamento è con "The great shark hunt", dedicato alla spedizione in Groenlandia del 2014, che ha visto protagonisti il Ragno Matteo Della Bordella con gli amici Silvan Schupbach e Christian Ledergerber. Il film sarà visibile a partire da sabato 21 novembre alle ore 20 sul canale You Tube dei Ragni.

Il film sulla Groenlandia

Il film è testimonianza della spedizione compiuta nell'estate 2014 dal Ragno Matteo Della Bordella con gli amici svizzeri Silvan Schupbach e Christian Ledergerber, vivendo un'avventura in puro stile by fair means nella selvaggia Groenlandia orientale: 420 chilometri in kayak, 50 chilometri a piedi e una parete di 900 metri da scalare in arrampicata libera.

I tre ragazzi partono da Ittoqotormiit, piccolo villaggio situato all'inizio del fiordo Scoresby Sund, e

in totale autonomia, raggiungono dopo un lungo avvicinamento la vertiginosa parete Nord Est dello Shark Tooth: una guglia di 900 metri di granito verticale e compatto, aguzza come il dente di uno squalo. Dopo aver scalato la parete in quattro giorni consecutivi, dormendo sulle loro portaledge a amache, li aspetta il lungo rientro alla civiltà con i kayak, durante il quale non mancheranno le sorprese...