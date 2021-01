Ragni around the world: dal 23 dicembre online il film "Secret Kyrgyzstan"

Anche nel 2021 proseguono gli appuntamenti con "Ragni around the world", il programma che prevede la messa on line della versione integrale e gratuita dei più bei film realizzati negli ultimi anni dai Ragni della Grignetta.

A partire da sabato 23 gennaio alle 20 sarà disponibile sul canale Youtube anche il film Secret Kyrgyzstan, del regista Filippo Salvioni. L'opera testimonia il viaggio di Matteo "Giga" De Zaiacomo e Luca Schiera che nell'estate del 2014 si recarono nella remota regione del Karavshin, sulle montagne del Pamir Alai al confine fra Kirghizistan e Tagikistan, per lungo tempo rimasta chiusa agli occidentali dopo diversi rapimenti da parte di gruppi di ribelli.

Appena arrivati nella Ak Su valley, Giga e Luca aprirono una nuova linea di 700 metri su una delle principali pareti di granito, per poi dedicarsi ad alcune ripetizioni in libera e in velocità, fra cui la celebre Perestojcrack: un'unica fessura lunga 800 metri sul Pik Slesova.