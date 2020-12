"Ragni around the world": dal 12 dicembre online il film "La Sombra del Chaman"

Altro appuntamento da non perdere con "Ragni around the world", la rassegna di film online allestita dai Maglioni rossi con alcune delle loro più suggestive imprese, iniziativa che in periodo di lockdown, purtroppo, acquisisce ancora maggiore rilievo per gli appassionati.

Questa volta l'iniziativa fa tappa sulle gigantesche pareti di calcare del Messico. A partire da sabato 12 dicembre sarà visibile sul canale Youtube dei Ragni la versione integrale e gratuita del film "La Sombra del Chamàn", con la regia di Pietro Porro. Il film racconta l'avventura dei Ragni Simone Pedeferri, Paolo Marazzi e Marco Maggioni che nel 2016 compiono un viaggio esplorativo alla scoperta di nuove pareti di roccia in terra messicana.

Dopo una prima fase di "perlustrazione", i Maglioni rossi scoprono una parete dall'aspetto magico e magnetico, tentata da alcuni scalatori messicani alcuni anni prima. In tre settimane di permanenza in Messico, i tre Ragni riescono a completare la via fino al termine della parete e a liberare parecchie lunghezze con difficoltà oltre l'8a. Il film è la testimonianza del viaggio in verticale su questa maestosa parete calcarea, condiviso in maniera spontanea e divertente da tre amici, ma anche un viaggio nell'affascinante ambiente della scalata messicana.

Il film sarà visibile a partire da sabato 12 dicembre alle ore 20 sul canale You Tube dei Ragni.