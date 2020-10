Nuovo appuntamento con le avventure di "Ragni around the world"

Sabato 24 ottobre a partire dalle 9 sul canale Youtube dei Ragni di Lecco scatta un'altra puntata del programma "Ragni Around the World", con la messa in onda del video dedicato alla richiodatura della bella falesia di Stilo, in Calabria.

A fine 2019, infatti, il progetto "La Pietra del Sud" - il viaggio dei Ragni fra le meravigliose falesie dell'Italia Meridionale ha segnato una tappa memorabile, quella che ha portato nel territorio di Stilo, dove - dopo avere preso contatto con i "local" - Simone Pedeferri, Luca Schiera, Luca Passini, Simone Tentori e Maurizio Tasca, si sono dedicati alla richiodatura e alla sistemazione di una bellissima grotta, che ora è pronta per regalare ai climber soddisfazioni e ghisa in abbondanza.