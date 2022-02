Eutanasia e Cannabis, i lecchesi che hanno firmato: chi sono?

Il profilo di chi ha firmato nella nostra provincia per chiedere i referendum sulla legalizzazione dell'eutanasia e della cannabis? In gran parte giovani, con una significativa partecipazione femminile.

I dati, ovviamente anonimi, forniscono indicazioni importanti e sono stati diffusi (per la prima volta nella storia) dall'Associazione Luca Coscioni e Ondata.

La raccolta firme della scorsa estate è stata un successo, al punto che i referendum Eutanasia Legale e Cannabis Legale stanno per diventare realtà: a seguito del deposito delle sottoscrizioni effettuato a ottobre 2021, nei mesi passati la Corte di Cassazione ha certificato il superamento delle 500mila firme necessarie e ora non resta che aspettare la pronuncia della Corte Costituzionale in merito all'ammissibilità dei quesiti. "I numeri a disposizione documentano che è ancora possibile mobilitare la partecipazione popolare alla politica, soprattutto quando si torna a parlare concretamente di libertà individuali" commentano i promotori delle raccolte firme a Lecco.

Eutanasia legale

Hanno firmato 2.557 donne e 2.132 uomini, la maggior parte (1.321 firme) nella fascia di età 25-34, seguita dalla 18-24 (1.093). A seguire le altre fasce anagraficamente più giovani sino all'ultima, gli over 75, con sole 75 firme.

Il comune più partecipe è Sueglio, con il coinvolgimento del 2,76%, dato molto superiore a quello della provincia di Lecco (1,41%). nel capoluogo sono state raccolte 800 firme, 283 a Merate, 221 a Casatenovo, 198 a Calolziocorte e 143 a Valmadrera. Qui tutti i dati scaricabili.

Cannabis legale

In prevalenza partecipazione maschile (2.246 firme contro 1.335). Bassa l'età media dei principali firmatari, 18-24, a seguire le fasce successive. Il comune con la percentuale di partecipazione più alta è Monte Marenzo (1,72%), a seguire Taceno, Osnago e Annone Brianza, mentre il dato provinciale è 1,07%.

A Lecco sono state raccolte 628 firme, 192 a Merate, 155 e Casatenovo e 119 a Mandello. I dati completi.