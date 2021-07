Anche a Mandello si raccolgono le firme per il referendum sull'eutanasia legale

Redaelli e Gilardoni: "Crediamo che questo referendum sia importante per garantire una libertà di scelta oggi negata su un tema delicato come quello del 'fine vita' che, nonostante sia di assoluta attualità, non viene assolutamente trattato nel dibattito parlamentare"

In occasione della mobilitazione nazionale di raccolta firme per il Referendum abrogativo "Eutanasia Legale", organizzata dall'Associazione Luca Coscioni, anche a Mandello del Lario sarà possibile firmare: appuntamento a domenica 18 luglio dalle 9.30 alle 13 in Piazza Garibaldi (ingresso dai Giardini).

Potranno firmare tutti i cittadini residenti in Italia in possesso di un documento di identità. I promotori ricordano inoltre che è possibile firmare anche in tutti gli uffici comunali negli orari di apertura.