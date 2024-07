Due campionesse olimpiche prime al traguardo della Remada di Abbadia

La tradizione è viva. Abbadia Lariana ha ospitato, nella mattinata di domenica 21 luglio 2024, la 37^ edizione della Remada, manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o pagaia.

Partenza dalle acque antistanti il Parco Ulisse Guzzi, percorso di circa 9 chilometri a bastone fra Mandello e la zona della Torraccia con arrivo di fronte al giardino parrocchiale della chiesa di San Lorenzo, dove sono andate in scena le premiazioni e la festa durata tre giorni grazie ai volontari. A organizzare, come sempre, il Centro Sport Abbadia Lariana con il patrocinio del Comune di Abbadia.

Tutti i premiati

Quest'anno si sono cimentate 42 imbarcazioni, un po' meno del solito, con 68 partecipanti. Il più anziano iscritto è risultato Pierfranco Filipponi, classe 1941 del Gruppo sportivo Sottocosta, il più giovane Riccardo Riva del 2013. Il premio per il gruppo più numeroso è andato alla Canottieri Moto Guzzi, presente con 16 atleti.

Prima imbarcazione sul traguardo il Quattro senza femminile della Canottieri Lecco (tempo: 30'), per una storica prima volta: mai un equipaggio interamente femminile aveva preceduto tutti alla Remada. Protagoniste Federica Cesarini, Valentina Rodini, Laura Meriano ed Elisa Arcara. Le prime due, come molti sapranno, sono campionesse olimpiche in carica avendo vinto la medaglia d'oro a Tokyo 2020 sul Due di coppia Pesi leggeri. Il rapporto di amicizia che le lega a Meriano e Arcara ha fatto sì che per l'occasione si formasse questo fortissimo equipaggio che ha gareggiato in maglia bluceleste.

Alle loro spalle la canoa K4 maschile sempre di Lecco, terzo posto per l'Otto della Canottieri Moto Guzzi che ha anticipato una 'jole 4 con'. Prima del via è stato ricordato Giovanni Lozza, storico allenatore della sezione canoa della Canottieri Lecco recentemente scomparso.

La partenza al Parco Ulisse Guzzi