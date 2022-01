"Adesione alla rete Ready: passo importante che aspettavamo da tempo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il Comune di Lecco ha deliberato ufficialmente l'adesione alla rete RE.A.DY. Si tratta della Rete italiana delle Regioni, Province autonome ed enti locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione - sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età - riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

Si tratta di un'opportunità, di uno spazio non ideologico di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei Diritti Umani delle persone LGBT+.

Una rete che collabora con le istituzioni, le associazioni e le altre reti territoriali al fine di promuovere sinergie, valorizzare le risorse esistenti e diffondere azioni positive sul nostro territorio.

Aspettavamo la notizia da tempo, si tratta per noi di un traguardo rilevante nella prospettiva di una città colorata, inclusiva, capace di accogliere le sfumature di ciascuno di noi e pronta a contrastare le discriminazioni per identità di genere e orientamento sessuale.

Un passo importante che ci conferma che siamo nella direzione giusta: non ci resta che percorrerla più determinati che mai.

Associazione Renzo e Lucio LGBT+ Diritti