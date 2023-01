Video | Statale 36, riaperta la Lecco-Ballabio. Un sistema radar monitorerà la frana

Tutto come previsto: nella tarda mattina di oggi la nuova "Lecco-Ballabio" è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia. La Statale 36 racc era stata chiusa il 9 dicembre scorso a seguito dell'imponente frana che aveva colpito la strada nei pressi della galleria "Giulia" travolgendo un furgoncino dal quale erano usciti miracolosamente vivi zio e nipote. Nel rispetto del cronoprogramma, nel giro di un mese sono stati completati gli interventi avviati da Anas al fine di ripristinare la circolazione sulla statale alla data stabilita: martedì 10 gennaio. Presente alla riapertura anche il ministro Matteo Salvini.

In particolare, sono state completate le attività di prima fase che hanno riguardato la messa in sicurezza e il ripristino dei luoghi anche con l'ausilio di rocciatori specializzati e droni per le ispezioni e il disgaggio del materiale instabile della parete, oltre che la demolizione del materiale roccioso franato sulla carreggiata.

È stata inoltre installata una barriera di protezione di piccole dimensioni sulla sommità del fronte di frana, realizzato un muro provvisorio in geoblocchi a protezione della sede stradale, installato un sistema radar di monitoraggio del fronte della frana (monitoraggio interferometrico) e infine ripristinata la pavimentazione stradale e la segnaletica orizzontale e verticale di cantiere.

Riapertura a doppio senso: le modalità di transito

Al fine di proseguire gli interventi previsti, la circolazione sulla statale avverrà con le seguenti modalità:

Riapertura a doppio senso di circolazione, con restringimento simmetrico della carreggiata stradale in prossimità della frana, con le limitazioni previste per i cantieri stradali

Chiusura notturna dalle 22:00 alle 5:00 della strada statale per motivi di sicurezza e per garantire l’operatività del cantiere e la prosecuzione degli interventi durante le ore notturne senza il transito veicolare

I lavori infatti proseguiranno con l’installazione di una nuova barriera paramassi ad elevata capacità di assorbimento di energia. Al termine di questo intervento, della durata di circa 15 giorni, potrà essere disposta la riapertura del raccordo della statale 36 per la Valsassina anche in orario notturno. Successivamente le opere continueranno al fine di sistemare definitivamente il versante e realizzare un argine in “terra armata” a protezione della carreggiata stradale. L'intervento complessivo costerà circa 2,9 milioni di euro.