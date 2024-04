Nessun pericolo: riaperta la strada Provinciale 72 tra Lierna e Varenna

È stata riaperta nella mattinata di lunedì la strada Provinciale 72 al km 70 tra Lierna e Varenna che nella giornata di domenica era stata interessata da una frana e, di conseguenza, chiusa al traffico per ragioni di sicurezza.

Intorno alle 10.30 di oggi la circolazione è ripresa in maniera ordinaria, come annunciato anche dal sindaco di Lierna Silvano Stefanoni. Terminate dunque le verifiche e gli accertamenti a cura dei tecnici della Provincia di Lecco, che ieri sarebbero stati complicati dalle condizioni climatiche e dal terreno reso scivoloso dalla pioggia caduta al mattino.

Per fortuna si è trattato di un distaccamento di modeste dimensioni. Non ci sarebbero dunque ulteriori situazioni di pericolo. L'attenzione della Provincia su quel fronte roccioso, dove in passato si sono verificate altre frane, rimane costante.