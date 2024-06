L'attesa è finita: ha riaperto il Passo dello Stelvio

Ha riaperto il Passo dello Stelvio. Il luogo di approdo frequentatissimo da ciclisti e motociclisti è il primo valico automobilistico in Italia, il secondo in Europa: dopo aver completato i lavori di sgombero neve necessari per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità lungo il versante valtellinese della Strara Statale 38, Anas mercoledì 5 giugno ha riaperto al traffico la strada dal km 106,860 al km 124,000 mentre tra il km 124,000 e il km 124,306 il transito è consentito in fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 12.00 di ogni giorno. Resta chiuso al traffico il tratto di competenza della provincia di Bolzano.

Il Passo dello Stelvio

Il Passo dello Stelvio (Stilfser Joch in tedesco, 2758 m s.l.m.) è un valico alpino delle Alpi Retiche, nonché il più alto valico automobilistico d'Italia, davanti al colle dell'Agnello, e il secondo d'Europa dietro al colle dell'Iseran.

Situato fra Trentino-Alto Adige e Lombardia, all'interno delle Alpi dell'Ortles (gruppo Ortles-Cevedale) e del parco nazionale dello Stelvio, vicino a importanti massicci come Ortles, Umbrail, monte Livrio e monte Scorluzzo, divide dal punto di vista geomorfologico le Alpi Retiche occidentali da quelle meridionali ed è non solo un importante collegamento tra Valtellina e val Venosta, ma anche meta ambita di sciatori, escursionisti, ciclisti e motociclisti.

La strada statale omonima che lo attraversa collega Bormio (valle del Braulio, Valtellina) con Prato allo Stelvio (valle di Trafoi, val Venosta), è asfaltata, a due corsie e carrozzabile, e conta ben ottantotto tornanti, di cui quarantotto sul versante altoatesino e quaranta su quello lombardo. Sul versante lombardo, a quota circa 2.500 m, la strada si collega col vicino Giogo di Santa Maria, valico che conduce in territorio svizzero (Cantone dei Grigioni; sebbene la strada attraversi effettivamente un confine internazionale, non è presente alcuna dogana). Su tutti e tre i versanti, i due italiani e quello svizzero, il passo rimane chiuso stagionalmente tra novembre e maggio.

Dalla sommità del passo si diramano diversi percorsi escursionistici, tra cui il sentiero per la Cima Garibaldi (2.843 m s.l.m.) e la strada sterrata che raggiunge il rifugio Pirovano (3.028 m s.l.m.).