Paderno, il Ponte San Michele riaperto anche al traffico ferroviario

È stato riaperto oggi al traffico ferroviario il Ponte San Michele sull'Adda tra le province di Bergamo e Lecco. In mattinata l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi ha effettuato un sopralluogo con i sindaci di Calusco d'Adda e Paderno d'Adda, e l'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile.

«Ripristinato un collegamento fondamentale»

«Dopo la riapertura al traffico stradale - ha commentato l'assessore - oggi è stata la volta della riattivazione della linea ferroviaria. Viene dunque integralmente ripristinato il collegamento fondamentale tra l'Isola bergamasca e la Brianza lecchese. In questi due anni di chiusura, molto difficili per il territorio, come Regione abbiamo fatto il possibile per alleviare i disagi mettendo in campo servizi sostitutivi e collaborando con Rfi, gestore dell'infrastruttura, per accelerare l'iter dei lavori. Ora l'obiettivo è definire, di concerto con gli enti locali, le modalità per la realizzazione dei nuovi ponti sull'Adda».

I costi

L'importo complessivo dei lavori di manutenzione del Ponte San Michele è di circa 21,6 milioni di euro, di cui 1,6 milioni finanziati da Regione Lombardia.