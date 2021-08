Torna il cinema di prima visione a Lecco: dopo un anno e mezzo riapre il Palladium

Decisivo un sondaggio: il 97% ha votato per la riapertura. Si ricomincia venerdì 3 settembre con la programmazione ordinaria e le novità, si lavora per la rassegna del giovedì

Dopo una lunga attesa riapre il Palladium. L'unica reale sala cinematografica della città torna all'attività dopo una pausa lunghissima, durata in pratica tutta la pandemia.

"Ci sono voluti due sondaggi, uno interno per verificare e aggiornare la disponibilità di ogni volontario nel proprio ruolo, un secondo esterno a cui hanno risposto in 547 per capire l'atmosfera e decidere il da farsi - spiegano i volontari che gestiscono la sala - Ma quando il 97% delle persone che hanno risposto al sondaggio ha confermato la volontà di tornare al Palladium, per i volontari è stata una spinta decisiva a riaprire la sala".

La data della ripartenza è stata dunque fissata sul calendario: venerdì 3 settembre per la programmazione ordinaria e di prima visione, mentre si sta lavorando per la rassegna del giovedì.

Le regole da rispettare

I problemi, fanno notare gli organizzatori, non mancano: dalla necessità e verifica del "green pass", richiesto a volontari e spettatori, alla capienza ridotta della sala (da 345 a 100 circa), dalla necessità di indossare la mascherina all'invito a un maggior ricorso alla prenotazione/acquisto on line del biglietto con scelta del posto a sedere.

Ovviamente si conta molto sulla comprensione e sulla collaborazione degli spettatori affinché il tutto si svolga in modo ordinato e tranquillo.

Date e orari

La sala sarà aperta dal venerdì al lunedì con una proiezione alla ore 21 a cui la domenica si affiancherà una pomeridiana alle ore 16. Il prezzo del biglietto sarà unico, senza differenziazione tra festivo e feriale; sospeso il ridotto per tutti al lunedì. Per la rassegna del giovedì l'accesso sarà consentito solo agli abbonati.

I dettagli saranno disponibili a breve sul sito del cinema www.cinemapalladium.com.

Non è facile sbilanciarsi in previsioni, ma i volontari del Palladium sperano che il loro impegno sia gradito e che ottenga una buona risposta.