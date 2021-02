Disgaggio effettuato: riaperta la Sp62 fra Taceno e Portone

Giovedì pomeriggio alcune piante erano precipitate sulla strada, forse a causa dello sradicamento di ceppaie in alta quota: completato l'intervento dei tecnici provinciali

Effettuati i disgaggi e i controlli in parete sul versante soprastante la Strada Provinciale 62, a seguito del crollo di alberi sulla carreggiata verificatosi nel pomeriggio di giovedì. La Provincia di Lecco ha emanato una nuova ordinanza quest'oggi, venerdì, la numero 18, con cui ha disposto la riapertura del tratto fra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) e il pk 29+000 (località Portone di Bellano).

L'ennesimo problema sulla SP62, fra Taceno e Portone (tratto già chiuso due volte per frana nei giorni scorsi), si era verificato nel pomeriggio di giovedì: alcune piante erano precipitate sulla strada, forse a causa dello sradicamento di ceppaie in alta quota. I tecnici provinciali sono subito intervenuti per un sopralluogo, ritenendo opportuna la chiusura a causa della presenza di ulteriore materiale instabile sul pendio sovrastante la carreggiata. Oggi l'intervento (si spera) risolutivo, con annessa pulizia della sede stradale.