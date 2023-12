Riaperti i sentieri e le strade coinvolti dalla frana sul San Martino

A distanza di circa un mese dalla chiusura, sono state riaperte le strade interessate dalla frana del San Martino. Terminati i lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Lo ha disposto il Comune di Lecco: tornano così percorribili da tutti, escursionisti compresi, il Sentiero dei Pizzetti, i sentieri di avvicinamento alle falesie e al vallo paramassi che erano stati interdetti con ordinanza contingibile e urgente a fronte dell'imponente distacco di materiale verificatosi dal "monte marcio". Ripristinata inoltre la viabilità ordinaria in via Stelvio, via Santo Stefano e via Monte Spluga.

La frana del 31 ottobre

L'evento franoso era stato favorito dal persistere delle avverse condizioni meteorologiche sul capoluogo: in via Stelvio, alle prime luci della sera di martedì 31 ottobre, si era verificato uno smottamento dal Monte San Martino. Vigili del fuoco, geologo e tecnico comunale si erano subito recati sul posto per effettuare le opportune verifiche. Dopo le immediate limitazioni ai sentieri, il giorno seguente era giunta l'ordinanza del sindaco per interdire l'accesso alle strade.