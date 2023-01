La conferma di Salvini: martedì 10 gennaio riapre la Lecco-Ballabio

Tutto come previsto: la Lecco-Ballabio riaprirà martedì 10 gennaio. Dopo l'annuncio durante il sopralluogo con i tecnici sul luogo della frana lo scorso 23 dicembre, Matteo Salvini ha dato poco fa la conferma ufficiale sulla data tanto attesa con un post sui propri canali social.

"Dal 10 gennaio riaperta la tratta tra Lecco e Ballabio - ha scritto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture - Un grazie ad Anas, Prefettura di Lecco, enti locali e a chi materialmente ha lavorato per ripristinare la circolazione. Era nostro dovere impegnarci a fondo per riaprire la strada: lo avevamo promesso e, attraverso il lavoro di squadra, abbiamo mantenuto la parola. Bene così".

Come già illustrato nel summit all'ingresso della galleria Giulia, il raccordo della Statale 36 per la Valsassina sarà percorribile lungo entrambi i sensi di marcia, ma in "modalità cantiere", cioè con un parziale restringimento della strada per permettere la continuazione di ulteriori opere di messa in sicurezza sul versante della montagna.

L'intervento proseguirà per altri 4 mesi. Il costo per rimediare ai danni dell'imponente crollo - che ha visto le due persone che viaggiavano sul furgoncino travolto dai macigni salvarsi per miracolo - ammonta a circa 3 milioni di euro.