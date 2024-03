Dodici chef donano le loro ricette per finanziare la mensa dei bisognosi

Dodici piatti per raccontare in 12 mesi, tramite le ricette degli chef più conosciuti, le prelibatezze culinarie delle 12 province lombarde. L’idea del creativo lecchese Paolo Vallara è servita a realizzare un’agenda e un progetto solidale, “Con-vivium”, che prende spunto dall’occasione di incontro e condivisione che la cucina, nella cultura italiana, da sempre offre.

Trenta aziende lombarde hanno aderito al progetto, brandizzando la loro agenda per i regali di fine anno, partecipando così alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione comunitaria Lecchese, che nella Casa della carità, da un anno, offre pasti caldi alle persone in difficoltà.

Paolo Vallara: "Un racconto collettivo fatto di sapori, creatività e visione"

“Quando si pensa alla Lombardia non è il cibo il primo elemento caratteristico che viene in mente - racconta l’ideatore Paolo Vallara - eppure tutte le province lombarde hanno ingredienti prelibati e piatti della tradizione, più o meno conosciuti, che abbiamo voluto valorizzare chiedendo a 12 chef, tra i quali 5 stellati, di partecipare al progetto con una loro ricetta. Ne è nato un racconto collettivo fatto di sapori, creatività e visione che abbiamo immaginato in dialogo con la laboriosità e il lavoro innovativo di tante aziende”.

Dai taroz ai funghi procini con le more e tante altre prelibatezze

Il viaggio della Lombardia a tavola passa da Milano e dalla pasta mista, zuppa di castagne e funghi al vino rosso, coriandolo e alloro di Cracco, per poi arrivare alla ricetta taroz interpretata da Gianni Tarabini a rappresentare la provincia di Sondrio. Attraversa anche il profumo di marsala dei beligòt cremonesi di Antonio Dell’Oro e fa tappa alla tavola di Cristian Fagone, nella provincia di Bergamo per gustare tutta la bontà dei funghi porcini con le more per citare solo alcuni dei piatti raccontati nell’agenda Con-vivium, alla cui realizzazione hanno collaborato Federica Lunghi ed Emanuele Elia, le foto sono di Andrea Arrigoni.

Tra le aziende partner del progetto c’è anche Icma Sartorial Paper, azienda con sede a Mandello del Lario. La copertina dell’agenda è realizzata con la carta Linen, 100% riciclata, della collezione Kind, che riproduce la sensazione tattile della tela e le varianze cromatiche della fibra naturale, "un elemento perfetto per completare un oggetto editoriale di qualità arricchito dalle foto dei piatti e dalle ricette donate dagli chef" come ha spiegato infine Vallara.