A oggi nel Lecchese sono attivi 15 luoghi adibiti alla vaccinazione anticovid

Oltre agli ospedali di Lecco e Merate, allestiti in breve tempo 5 centri "massivi" e 8 ad hoc per la campagna Over 80. Altri 3 sono in fase di apertura la prossima settimana

La campagna di vaccinazione anticovid prosegue anche nel Lecchese. I dati diffusi ieri da Ats Brianza indicano una copertura attuale di circa il 28% degli aderenti tra gli Over 80. Mancano diverse settimane al termine di questa fase, dopo di che toccherà ai patologici e successivamente agli Under 80 con tempi e modalità ancora da definire.

La certezza è che l'accelerazione negli ultimi giorni è stata netta anche nel nostro territorio. A oggi sono complessivamente 23 i luoghi adibiti alla vaccinazione per il territorio di Monza e Lecco fruibili dai cittadini lecchesi, di cui 15 nel nostro territorio; nello specifico, sono 15 per la vaccinazione massiva (compresi gli ospedali) e 8 più "piccoli".

Il dato più confortante - che risponde anche alle perplessità sollevate da più parti la scorsa settimana - riguarda le linee vaccinali, attualmente circa 230 a fronte di 171 necessarie alla somministrazione quotidiana dei vaccini prevista per il territorio di Lecco a partire dal mese di aprile.

Il calendario delle aperture

Come spiega Ats Brianza, in Provincia di Lecco, oltre agli ospedali di Lecco e Merate, sono attivi il centro di Introbio dal 24 febbraio, che sabato ha concluso l'inoculo della prima dose a 884 Over 80 di tutta la Valsassina e che da martedì sta inoculando le seconde dosi; dalla scorsa settimana Mandello, Perledo ed Ello, da questa settimana Valmadrera, Bellano e da oggi (venerdì) Olgiate Molgora. Da mercoledì è partito anche un ambulatorio a Barzanò (il Cab Polidiagnostico), funzionalmente in capo alla Asst e gestito da un privato a seguito di un accordo con la stessa Asst. Dalla prossima si dovrebbe partire anche con Calolziocorte, Casatenovo e Oggiono. Si stanno valutando anche altri centri per garantire una copertura capillare in altre zone della provincia.

Il riepilogo dei centri vaccinali

Ospedali: Lecco, Merate.

Centri massivi: Carate Brianza, Erba, Monza, Autodromo di Monza, Meda, Besana Brianza, Limbiate, Cornate, Barzio, Mandello, Lecco, Molteno, Cernusco.

Altri centri vaccinali (al momento per gli Over 80, dopo si valuterà): Introbio, Mandello, Perledo, Ello, Valmadrera, Bellano, Olgiate Molgora, Barzanò.

In fase di apertura: Calolziocorte, Casatenovo, Oggiono.

Come proseguirà la campagna

È stata intanto avviata la rilevazione dei soggetti e delle rispettive adesioni per ulteriori categorie: Protezione civile e volontari del trasporto sociale, la cui rilevazione sta vedendo l'impegno attivo delle amministrazioni comunali. Inoltre è stata avviata, attingendo da banche dati istituzionali (Inps), la rilevazione dei cittadini con gravi disabilità e dei loro caregiver.