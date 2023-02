In arrivo 5 nuovi distributori di sacchi per la differenziata

Proseguono le installazioni dei distributori automatici Silea per l’erogazione dei sacchi per raccolta differenziata dei rifiuti: i prossimi comuni coinvolti saranno Calco, Colico, La Valletta Brianza e Olgiate Molgora. Ecco di seguito location, inaugurazione e orari.

Colico

Domani, venerdì 10 febbraio verrà inaugurato il nuovo dispenser self-service di Colico, in piazza V Alpini, 1. Per l’occasione, dalle ore 10.00 alle 12.00 Silea organizzerà un infopoint informativo durante il quale verrà illustrato alla cittadinanza il corretto funzionamento del distributore e le modalità di prelievo dei kit di sacchi.

La Valletta Brianza

Il giorno successivo, sabato 11 febbraio verranno invece attivati i due distributori posizionati a La Valletta Brianza in via Statale, 29. Anche in questo caso si terrà un infopoint dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Calco

Nel pomeriggio di sabato 11 febbraio, con il punto informativo previsto dalle 14.00 alle 16.00, sarà inaugurato invece il nuovo distributore per il Comune di Calco, nei pressi del supermercato di via Nazionale, 16.

Olgiate Molgora

A Olgiate Molgora l’erogatore automatico di sacchi verrà posizionato nei pressi della casetta dell’acqua di via Aldo Moro. L’attivazione avverrà sabato 18 febbraio quando, dalle 10.00 alle 12.00, gli operatori di Silea saranno presenti in loco per illustrare alla cittadinanza il suo funzionamento.

Un network di 32 distributori

Con queste inaugurazioni, salgono a 32 i distributori posizionati da Silea sul territorio di Lecco e provincia: si tratta di un network interconnesso con gestione centralizzata in continua espansione, che a regime coprirà l’intero bacino in cui è attivata la misurazione puntuale.