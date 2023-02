Differenziata, presto attivi 7 nuovi distributori automatici di sacchi

Silea continua ad ampliare la rete di distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata: i prossimi comuni interessati saranno Abbadia Lariana, Castello di Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Galbiate, Valgreghentino e Valmadrera. Con queste attivazioni, saliranno a 39 i distributori posizionati da Silea sul territorio: si tratta di un network interconnesso con gestione centralizzata in continua espansione, che a regime coprirà l’intero bacino in cui è attivata la misurazione puntuale dei rifiuti.

Valmadrera

Nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio a Valmadrera verranno attivati i due nuovi distributori - che si vanno ad aggiungere a quello già presente presso la sede di Silea in via Vassena, 6 - in via Fatebenefratelli (nei pressi della casetta dell’acqua) e in via Bovara 101, nella frazione di Parè. Presso quest’ultimo, dalle 15:00 alle 17:00 Silea organizzerà un infopoint informativo durante il quale verranno illustrate alla cittadinanza le modalità di prelievo dei kit di sacchi.

Abbadia Lariana

Mercoledì 1° marzo, dalle 15:00 alle 17:00, verrà inaugurato il dispenser di Piazza della Repubblica a Dolzago, mentre sabato 4 marzo sarà il turno di Abbadia Lariana (con infopoint dalle 10:00 alle 12:00 in piazza 11 Settembre).

Galbiate

Lunedì 6 marzo, in concomitanza con il mercato settimanale, a Galbiate, sarà attivato il nuovo distributore di piazza Golfari dove, dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il momento informativo. È prevista inoltre la successiva installazione di un erogatore automatico di sacchi anche nella frazione di Sala al Barro.

Valgreghentino

Il giorno successivo, martedì 7 marzo, entrerà in funzione il dispenser di Valgreghentino, posizionato in via Gaetano Donizetti presso la casetta dell’acqua (infopoint dalle 10:00 alle 13:00).

Castello Brianza

Sabato 11 marzo verrà attivato il distributore nei pressi del centro di raccolta di Castello di Brianza (in via Adamello), in convenzione con il comune di Colle Brianza. L’infopoint Silea si svolgerà dalle 10:00 alle 12:00.