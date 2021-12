Volo cancellato per covid a Capodanno o all'Epifania? Rimborso fino a 600 euro

A Capodanno e all'Epifania il volo programmato salta per covid? Ecco come chiedere il rimborso. Sono purtroppo numerosi, anche nel Lecchese, le persone che resteranno a terra per via della cancellazione del viaggio aereo. Secondo quanto comunicato da Italia Rimborso, sono stati oltre 6mila quelli annullati solo in occasione delle festività natalizie, per un milione di passeggeri coinvolti.

Il bilancio è destinato ad aggravarsi per le prossime due festività del 1° e del 6 gennaio, a causa delle positività al covid che hanno colpito anche i dipendenti delle compagnie aeree e non solo i passeggeri. È possibile, però, chiedere alla compagnia un risarcimento per il danno subito, con un distinguo da tenere bene a mente: se il viaggiatore contrae il covid o si trova in quarantena obbligatoria prima della partenza del volo, dovrà rivolgersi direttamente alla compagnia aerea per ottenere eventualmente soltanto il rimborso del volo. A tali passeggeri, atteso che il vettore aereo non abbia responsabilità, non spetta quindi la compensazione pecuniaria.

Diverso è il caso in cui il passeggero non venga avvisato del volo cancellato, o riceva comunicazione solamente entro 14 giorni dalla data presunta del volo: in questi casi è prevista una compensazione pecuniaria pari a una somma compresa fra 250 e 600 euro, oltre che il rimborso di spese extra sostenute per il raggiungimento della meta prefissata.

La normativa in questione, informa Italia Rimborso, riguarda anche altri disservizi come i ritardi aerei superiori alle tre ore ed è il Regolamento Comunitario 261/2004. Italia Rimborso è specializzata nell'assistenza nel pieno rispetto dei diritti dei passeggeri. Considerate le molteplici richieste avanzate telefonicamente nel periodo natalizio, ha creato una linea guida sui documenti da presentare per avviare una richiesta di compensazione pecuniaria. La pagina è raggiungibile, cliccando il seguente link.