Usurati dal tempo: spariscono i portali stradali in alcune vie di Lecco

Al lavoro per la sicurezza degli automobilisti. Il Comune di Lecco ha provveduto, nell'imminenza del Natale, alla rimozione di alcuni portali stradali che nel corso degli anni avevano subito l'usura del tempo.

In particolare sono stati staccati tre pannelli affissi sopra la carreggiata in corso Emanuele Filiberto, corso Carlo Alberto e via Marconi.

I portali, che riportano la viabilità cittadina, saranno oggetto di manutenzione e verranno ricollocati al loro posto entro il prossimo mese di febbraio.