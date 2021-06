Il "Rio Torto" diventa una palestra all'aperto: l'area verde è a disposizione (gratis) delle associazioni

Le associazioni non dovranno pagare il canone per l'occupazione del suolo pubblico

Una bella novità per le attività sportive locali. L’Amministrazione comunale di Vamadrera, per venire incontro alle numerose associazioni che nei mesi scorsi non hanno potuto svolgere la propria attività a causa delle limitazioni previste dalle norme in materia di contagio da Covid-19, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 dello scorso 1° giugno ha autorizzato l’utilizzo di un’area verde, all’interno del parco Rio Torto per la pratica di attività sportive all'aperto.

Non si paga la tassa

Ciascuna associazione, fino al prossimo 30 settembre, potrà utilizzare l’area due volte alla settimana per non di più di due ore per ogni utilizzo. Sulla base delle richieste verrà predisposto un calendario degli utilizzi in modo che sia garantito il più ampio accesso all’utilizzo dell’area verde.

Le associazioni non dovranno in questo caso pagare il canone per occupazione suolo pubblico, anche qualora per la realizzazione dell'attività sportiva utilizzino piccole attrezzature mobili temporanee, come pedane o amplificatori.