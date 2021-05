A.A.A. street artists cercasi: un concorso per abbellire i muri del "Rio Torto". In palio 600 euro

Come annunciato sul finire del 2020, l'Amministrazione comunale di Valmadrera, in accordo con quella di Malgrate, ha indetto un concorso a premi, rivolto a giovani tra i 15 e i 35 anni, per la realizzazione, al centro intercomunale "Rio Torto", di due pitture murali (murales) aventi come tema "Giovani e sport".

Gli obiettivi sono molteplici: abbellire e riqualificare una porzione dell'area sottostante le tribune del Campo 1 di calcio; dare la possibilità a giovani artisti di esprimere le proprie capacità e di mettersi in gioco; fare un primo esperimento per poi, qualora vi fosse un successo, esplorare anche con l'aiuto della Consulta Giovanile altri luoghi o zone della città dove poter riproporre il progetto.

Come partecipare

Il termine per poter partecipare è fissato al 21 giugno 2021. Inizialmente bisognerà fornire un bozzetto dell'opera che si vorrebbe realizzare; valutate dalla giuria le varie proposte, saranno decretati i vincitori che eseguiranno l'opera in loco. I vincitori avranno diritto a un premio di euro 600, e a un rimborso spese materiali fino a 500 euro.

