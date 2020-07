Valmadrera: Protezione Civile al lavoro per pulire le sponde del torrente Inferno

E' in corso, negli ultimi weekend, la pulizia del torrente Inferno a Valmadrera. A realizzare l'opera di messa in sicurezza sono i volontari del locale Gruppo di Protezione Civile, sul campo il sabato mattina per proseguire con il taglio del verde e la rimozione dei rifiuti abbadonati sull'alveo e sulle sponde del corso d'acqua.

«Discarica a cielo aperto»

Dalle 7.30 alle 12.30 di sabato 18 i volontari hanno operato sul torrente Inferno nel tratto dal ponte di via XXV Aprile sino al ponte di via Roma, mentre sabato 25 le attenzioni sono state rivolte al tratto compreso tra la Piazza del Mercato e via Rio Torto. «Purtroppo occorre segnalare come i torrenti siano sempre più spesso delle discariche a cielo aperto», spiegano dal Gruppo.

