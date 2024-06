Lavori e utilizzo "non consono" del tempietto acustico. Il parco chiude un mese

Una serie di lavori da realizzare e un utilizzo "non consono" del tempietto acustico: il parco di via Orlando Sora a Lecco chiude per un mese. Lo ha annunciato oggi l'Amministrazione comunale precisando che lo spazio pubblico situato nel rione di San Giovanni "resterà chiuso indicativamente fino alla fine del mese di giugno, per consentire la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione sui camminamenti pedonali, sui cordoli perimetrali delle aree che si trovano al centro del parco e la chiusura del tempietto acustico, a causa di un suo utilizzo non consono alle finalità per le quali era stato progettato".

Verrà inoltre sistemata la rete di recinzione di fronte alla scuola dell'infanzia Gli Aquiloni, per rendere visibile anche da quel lato l’area verde. "La filosofia del parco sensoriale, alla base del progetto iniziale - aggiunge l'Amministrazione - sarà mantenuta e arricchita di un'attenzione all'aspetto botanico, grazie alle piante da frutto presenti e a dei nuovi box di prato fiorito, che saranno realizzati coi Cantonieri di comunità. Saranno infine pulite e riorganizzate le aree verdi già esistenti per una migliore fruizione da parte di bambini, giovani e anziani".