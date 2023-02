Volontari all'opera per ripulire il torrente

Nuova esercitazione del Gruppo comunale di Protezione civile che, coordinato e supportato dal servizio comunale di protezione civile, è nuovamente intervenuto a Chiuso, lungo le sponde e nell'alveo del torrente Culigo. I volontari hanno effettuato operazioni di fondamentale importanza sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico, come il taglio della vegetazione, in periodo di riposo vegetativo, nel rispetto delle linee guida per la manutenzione dei corsi d'acqua emesse dalla Provincia di Lecco.

Le operazioni sono partite sin dalle prime ore del giorno e sono proseguite per tutta la mattinata. Gli interventi hanno coinvolto 18 volontari, guidati dal coordinatore Franco Aromatisi. "Ringrazio il Gruppo comunale volontari di Protezione civile, che nel corso del 2022 si è arricchito di 4 preziose nuove unità, che hanno portato l'organico a 41 elementi - commenta l'assessore alla Protezione civile di Lecco, Simona Piazza - Le operazioni di questo genere, effettuate sotto la direzione e il coordinamento degli uffici comunali, servono a prevenire situazioni di pericolo e a consentire ai volontari una costante esercitazione, che mantiene le squadre preparate e pronte a intervenire anche in situazioni di emergenza".