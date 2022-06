Illuminazione e segnaletica nuove per rendere più sicura la galleria tra Dervio e Bellano

"Gli interventi realizzati nella galleria tra Dervio e Bellano con nuova illuminazione, imbiancatura delle pareti e miglioramento della segnaletica, anche luminosa, ha finalmente messo in sicurezza un tratto di strada teatro di diversi incidenti e che la comunità derviese chiedeva da tempo di migliorare". Lo ha dichiarato con soddisfazione Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio, facendo il punto sui lavori realizzati nella galleria che unisce i due comuni del Lago lungo la Sp72.

"Come Amministrazione comunale abbiamo insistentemente chiesto di intervenire per risolvere l'annoso problema e ringraziamo la Provincia di Lecco per aver reperito le risorse necessarie a intervenire - aggiunge Cassinelli - Il vice presidente Mattia Micheli si è dimostrato attento alle esigenze di sicurezza del territorio. Abbiamo dovuto aspettare diversi anni per vedere risolto questo problema ma il risultato ora è ottimo. Ringraziamo quindi i tecnici della Provincia e l'Amministrazione provinciale per aver saputo rispondere così bene a un'esigenza della comunità derviese".