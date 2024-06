Ritielly da Salvador de Bahia apre sul lago una focacceria

C'è un nuovo negozio di focacceria e degustazioni in via XXIV Maggio a Mandello del Lario, a due passi dal lungolago. Ad aprirlo è stata la 25enne brasiliana Ritielly Oliveira che nell'inaugurazione di ieri, sabato 29 giugno, ha idealmente annullato la distanza di 8.102 chilometri tra Salvador de Bahia e il paese lacustre. La prima è la sua città di origine, il secondo il suo nuovo luogo di approdo e di vita già da qualche tempo. Ritielly si è subito innamorata di Mandello e del ramo lecchese del lago di Como e così ha deciso di chiamare proprio in dialetto locale il nuovo esercizio: "Aluura".

"Aluura", il nome in dialetto locale dato al negozio

"Allora" attinto dal dialetto laghée, parola che è risuonata più volte alle orecchie della giovane proprietaria. Laureata in farmacia, da quattro anni in Italia, Ritielly ci ha parlato della sua nuova esperienza. "Ho deciso di cambiare stile di vita, aprendo questo negozio di proprietà - racconta dispensando un grande e sincero sorriso, tipico del popolo brasiliano - Qui a Mandello mi trovo bene, mi piace il lago e per me si tratta di una nuova sfida, di un'opportunità nella quale credo. Visti gli studi fatti avrei anche potuto lavorare in una farmacia, ma ho preferito aprire questa focacceria dove poter mangiare anche altri piatti. Mi piace infatti cucinare e preparare questo tipo di prodotti".

Motivazione e sorriso

All'inaugurazione di "Aluura" non mancavano neppure invitanti dolcetti e per essere sempre più di casa a Mandello, Ritielly sta già pensando alla preparazione di panini con salumi e prodotti tipici, magari ispirati anche alla Moto Guzzi, azienda simbolo della città dei motori. Ritiely Oliveira è dunque super motivata in questo percorso professionale mirato a dare il meglio alla clientela, che oltre la qualità dei prodotti dispensati potrà apprezzare il sorriso e l'allegria portati a Mandello da una delle 5 città più popolose del Brasile. Ad "Aluura" rispondiamo con "obrigado" il nostro "grazie" a questa nuova attività nata ad espandere il commercio locale. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)