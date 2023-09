Momento storico: dopo nove mesi Bellano saluta il suo "Ritratto"

Bellano cambia volto. Anzi, volti. O meglio: li saluta con una lacrima. È durata nove mesi la grande mostra collettiva "Il ritratto di Bellano": tanto sono rimaste esposte per le vie del paese le fotografie scattate da Carlo Borlenghi che ritraggono cittadini e villeggianti, un progetto mastodontico avviato nell'estate del 2022 e che ha visto la luce a dicembre dello scorso anno, quando il libro edito da Archivi Vitali venne dato alle stampe e la mostra "montata" in una sola notte dai volontari.

La stessa scena, ma con finalità opposta, si è svolta tra venerdì e sabato: le fotografie sono state infatti rimosse. Come ha scritto lo stesso sindaco di Bellano Antonio Rusconi, è stata "la seconda notte del Ritratto".

Momento di "fare comunità"

"In una notte la grande mostra en plein air ha preso congedo da Bellano - sono le parole del primo cittadino - Rimarrà nella storia e nei ricordi come un grande momento di quel 'fare comunità' che è il cuore pulsante dei bellanesi; 1.500 volti e oltre 500 gigantografie che hanno accolto, scrutato, ricordato. Volti di chi nel frattempo ci ha salutato. Volti che rimarranno scolpiti in queste foto".

Rusconi cita Cesare Pavese, che ha ispirato la grande avventura in grado di fare parlare di Bellano ben oltre i suoi confini: "Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".

Inevitabili i ringraziamenti di rito: "Grazie quindi a tutti, a ogni bellanese e non che... ci ha messo la faccia! Che ha aiutato ad attaccare e staccare. Che ha dato gli spazi. Un grazie particolare a chi ha generato tutto questo: Carlo Borlenghi. Grazie al grande team creativo che ha ideato, seguito, prodotto tutto ciò: Sara Vitali, Stefano Calvasina, Alessandra Tanghetti, Velasco Vitali, Andrea Vitali".