Erano finiti a Londra: ritrovati brevetti originali del genio lecchese

Erano finiti a Londra, chissà per quale motivo e con quale strana 'traiettoria'. E, soprattutto, erano sconosciuti ai più, persino ai familiari del genio. Una serie di brevetti di Pietro Vassena è stata ritrovata nelle scorse settimane da un cittadino lecchese.

Andrea Vassena, 38 anni di Lecco, nonostante il cognome non è parente del grande inventore malgratese che il 12 marzo del 1948 stabilì il primato di immersione in profondità con il sommergibile C3 ad Argegno. Conosce bene, però, la sua vicenda ed è un grande fan di Pietro Vassena; per questo motivo è rimasto interdetto quando, a un'asta online, si è aggiudicato un vero e proprio cimelio.

"Cercavo cimeli per arredare casa"

"Stavo effettuando ricerche di brevetti originali d'epoca perché desideroso di arredare casa - spiega Andrea a LeccoToday - Possiedo alcune motociclette degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta ed ero in cerca di qualcosa di abbinato da appendere alle pareti. Su un noto portale di aste online ho acquistato un lotto di brevetti. Quando li ho ricevuti, non potevo crederci: ho visto il disegno del C3 e ho capito subito che si trattava dell'illustre mio concittadino".

I brevetti, che non riportano la data ma sono collocabili fra gli anni Cinquanta e i primi Sessanta, riguardano 'galleggianti luminosi e sonori Vassena, dotati di sistema di accensione in acqua'. Sono diversi. Come ripota l'indice: modelli piccoli per pescatori e barche da diporto; per imbarcazioni leggere, navi mercantili, per lancio da aereo; un modello gigante per forte illuminazione, per sottomarini e tascabile per sommergibile; galleggiante fumogeno per mascheramenti; granata di sbarramento.

"Ho visto il disegno del C3 e ho capito"

"Non ho intuito subito fossero opere originali di Vassena, solo quando ho notato il disegno di un batiscafo uguale al C3. Mi sono davvero emozionato perché da sempre cerco riferimenti alle motociclette da lui progettate e realizzate, in particolare il prototipo K2. Quindi amo particolarmente la figura di Pietro Vassena. Ho cercato di capire come quel materiale potesse essere arrivato a Londra, ma sono riuscito a ricostruire soltanto uno spostamento dei documenti fra Milano e Parigi. Ho ipotizzato che in qualche modo possa c'entrare l'incontro del Vassena con Onassis a Venezia, avvenuto nel 1959 con l'inventore giunto in Laguna indossando i suoi originali skivass".

Andrea Vassena ha contattato i familiari del genio lecchese del Novecento e ha scoperto che di questi brevetti non sapevano nulla. "Incontrerò la famiglia per provvedere alla loro digitalizzazione" ha spiegato. "Voglio che l'archivio storico di Pietro Vassena possa arricchirsi con questa piccola gemma".