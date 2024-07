A 28 anni dalla tragedia il K2 restituisce lo zaino di Lorenzo Mazzoleni

Ritrovato sul K2 lo zaino di Lorenzo Mazzoleni a 28 anni di distanza dall'incidente che gli costò la vita.

Come testimoniato dal Cai, venerdì 19 luglio i membri della spedizione K2-70 hanno ritrovato uno zaino Ferrino lungo il ghiacciaio in direzione del campo base avanzato del K2. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che apparteneva a Lorenzo Mazzoleni, Ragno di Lecco, scomparso durante la discesa dalla vetta nel 1996 in occasione della spedizione commemorativa, per i 50 anni dei Ragni della Grignetta, al K2. Nonostante le ricerche, non è mai stata individuata l'ubicazione del corpo; probabilmente lo zaino venne perso durante la caduta. In seguito, si legge sui canali social del Club alpino italiano, verrà portato al Gilkey Memorial.

Chi era Lorenzo Mazzoleni

Scomparso a 29 anni, Lorenzo Mazzoleni è stato uno dei più promettenti alpinisti della sua generazione. Nel 1986 partecipa alla sua prima spedizione extraeuropea. Nel 1988 parte per l'Himalaya e conquista il suo primo Ottomila metri, il Cho Oyu. Nel 1992 arriva in cima all'Everest, partecipando a un spedizione del Cnr. Nel 1993 sale l'Aconcagua, la cima più alta del Sud America. Nel 1996 Mazzoleni prende parte alla spedizione sul K2 dei Ragni della Grignetta, guidata da Agostino Da Polenza. Il 29 luglio raggiunge la cima e lo stesso giorno, in discesa, perde la vita per una caduta nei pressi del Collo di Bottiglia, probabilmente sul traverso che porta nell'imbuto di neve e ghiaccio, scendendo dalla cima.