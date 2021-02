Asst: Rsu ancora in attesa di un faccia a faccia, convocata una riunione per decidere la data dello sciopero

Un nuovo tassello si aggiunge alla querelle tra Rsu, Organizzazioni Sindacali e Asst Lecco. Sempre in attesa di una convocazione «da parte del Prefetto per il tentativo di conciliazione in conseguenza dell’apertura dello stato di agitazione comunicato con lettera del 17 febbraio», è estata organizzata, per il prossimo martedì 2 marzo, «una riunione tra Rsu e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, Nursind e Nursing Up Usb», firmatarie della richiesta dello stato di agitazione.

L'ordine del giorno è snello e chiaro: data dello sciopero e modalita? organizzative nel rispetto delle norme anti-Covid.