'Rive pulite' si prende cura dei luoghi, ma anche delle persone

Al via la terza edizione del progetto 'Rive Pulite. Per la cura di luoghi e legami' nei Comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Mandello Del Lario, Perledo, e Varenna.

Saranno 8 le persone impiegate in attività di pulizia, taglio, diserbo e manutenzione di spiagge e di alcuni spazi pubblici come ferrovie, parchi, strade interne e pedonali nei paesi sopracitati. Il progetto vede la collaborazione tra enti pubblici e diverse realtà di Terzo Settore: la Comunità Montana Valsassina Valvarrone d'Esino e Riviera, l'Ambito territoriale di Bellano, i Comuni aderenti che in parte finanziano il progetto, il Servizio educativo al lavoro di Mestieri Lombardia, il Consorzio Consolida, la cooperativa sociale Sineresi, la cooperativa sociale Larius e l'Asst di Lecco. Come lo scorso anno, la Fondazione Comunitaria del Lecchese sostiene il progetto grazie al 'Fondo Aiutiamoci nel lavoro'.

Due squadre attive sul territorio

Due le squadre presenti sui territori: una di manutentori, composta da 4 adulti assunti dalla cooperativa Larius, e una socio-occupazionale, con 4 persone impiegate attraverso lo strumento del tirocinio a finalità riabilitativa e risocializzante, che saranno operative a partire dall'inizio di giugno sino alla fine dei primi giorni di dicembre, per un complessivo di 32 ore settimanali di interventi sul territorio.

Gli obiettivi, in continuità con le edizioni precedenti, sono legati alla promozione di azioni di contrasto all'esclusione sociale dei cittadini più fragili in ottica locale e sociale, ma anche allo sviluppo comunitario, grazie al coinvolgimento di soggetti formali, informali e realtà produttive dello specifico territorio comunale e d'Ambito, garantendo così una cura collettiva del territorio.

"Inclusione attiva di persone fragili"

“Il progetto Rive Pulite, realizzato nel corso del 2022 e del 2023, ha rappresentato una valida e apprezzata concretizzazione dell'obiettivo previsto nel Piano di Zona dell'Ambito di Bellano, relativo all'inclusione attiva di persone fragili in una logica di territorialità e di forte connessione con le realtà locali - dichiara Federica Bolognani, coordinatrice dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Bellano - Questo ha favorito l'attivazione del progetto anche per il 2024, che ci auguriamo possa rispondere, come per le passate edizioni, all'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale mentre si valorizza e cura il territorio".

Nell'edizione 2023 il progetto aveva garantito un totale di 219 presenze delle squadre sui territori comunali interessati dalle attività: 146 passaggi da parte della squadra di manutentori e 73 da parte della squadra socio-occupazionale, con il coinvolgimento di 9 adulti in condizione di disagio sociale. Di questi, a fine progetto, 3 hanno trovato occupazione stabile in ambito pubblico, privato e cooperativo, mentre altri 2 sono stati presi in carico dal Servizio educativo al lavoro per una progettazione individuale di accompagnamento. L'attività è stata occasione significativa anche per le persone coinvolte, che grazie allo strumento del Tis (Tirocinio di inclusione sociale) hanno potuto beneficiare di percorsi esperienziali e risocializzanti.