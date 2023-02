Festa a Roma per i 50 anni Aido: delegazione lecchese in Vaticano

Anche una delegazione di volontari lecchesi a Roma per il mezzo secolo dell'Aido benedetto da Papa Francesco. Il momento clou della Festa del 50 anni dell'associazione è stato proprio in piazza San Pietro, in occasione dell'Angelus del pontefice che ha pronunciate queste parole: “Accolgo l’associazione Aido che celebra il cinquantesimo di fondazione. Vi ringrazio per il vostro impegno di solidarietà sociale e vi esorto a continuare a promuovere la vita attraverso la donazione degli organi”.

Domenica in Vaticano la delegazione della Lombardia era composta da oltre 180 aidini che hanno voluto far sentire forte la presenza lombarda nell'associazione. Per Lecco c’erano, tra gli altri, Giovanni Ravasi di Airuno a lungo dirigente lombardo dell’Aido e presidente regionale per 4 anni, Antonio Sartor membro del Direttivo della Sezione provinciale di Lecco e componete la Giunta del Consiglio regionale, con loro anche i consiglieri provinciali Borgese, Larosa e Mosè e altri volontari. "Quella vissuta a Roma per l'importante compleanno dell'Aido è stata una giornata coinvolgente e favolosa" - hanno commentato.

Il gruppo lecchese si è unito agli oltre 500 volontari e soci Aido confluiti nella Capitale. "Ritrovarsi ad ascoltare il Papa in piazza San Pietro è stata un’emozione fortissima, così come vivere insieme questo nostro importante compleanno - ha commentato la presidente nazionale Flavia Petrin - Grazie al Santo Padre. Il suo saluto è stato un brivido per ciascuno di noi. Qualcosa di unico. E grazie a tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo importante anniversario. Aido è una storia bellissima che continuerà con ancora più impegno": Nell'occasione volontari e soci hanno composto una grande “macchia rossa”, vestiti con pettorina e cappellino, un bel colpo d’occhio dietro lo striscione in cui campeggiava la scritta: "Cinquant’anni di Sì alla vita", con il logo realizzato proprio per il 50esimo.

L'Aido, Associazione per la donazione di organi, tessuti e cellule, è nata il 26 febbraio 1973 dopo l’esperienza del Dob, Donatori organi di Bergamo, fondata da Brumat il 14 novembre 1971. L’Associazione è presente sul territorio nazionale con le sue 20 sezioni regionali, 90 sezioni provinciali e 832 gruppi comunali. I soci sono quasi un milione e mezzo in tutta Italia, i volontari oltre 8 mila.