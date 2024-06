A Valmadrera è iniziata l'era Colombo. Il riconoscimento per Romeo Sozzi

Primi passi per la nuova amministrazione Colombo a Valmadrera. Il sindaco Cesare Colombo e il nuovo Consiglio comunale si sono radunati per la prima volta in via Fatebenefratelli durante la serata di martedì 25 giugno, inaugurando così il percorso amministrativo. Prima di dare avvio ai lavori, il nuovo sindaco, eletto grazie ai voti ricevuti da Progetto Valmadrera, ha rivolto il proprio augurio a tutti affinché “ciascuno possa svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi e per il bene della città”.

In particolare Colombo ha augurato a tutti, facendo proprie le parole del cardinal Ravasi, la virtù della pazienza: "una virtù poco esaltata nei nostri giorni è la pazienza. Sorella della saggezza e della speranza, sa distinguere tra il possibile e l'impossibile, vincere lo sfogo passionale, conservando in sé la fiducia che i grovigli possano essere sciolti e non solo tagliati con la spada”.

“Se ci dotiamo tutti di sana pazienza, anche nei miei confronti che sarò sicuramente impacciato in questi primi Consigli comunali - ha concluso il neo primo cittadino - riusciremo a fare grandi cose”.

Il premio per Romeo Sozzi

Prima della seduta Colombo, in accordo con i capigruppo, ha voluto manifestare a nome di tutta la comunità di Valmadrera la sua gratitudine per Romeo Sozzi, recente vincitore del Compasso d’oro, premio per i designer particolarmente significativo anche a livello internazionale. Il sindaco ha descritto come il premio abbia avuto come oggetto la sedia“ farfallina“, chiamata così perché leggera come una farfalla e frutto della collaborazione con il noto architetto portoghese Álvaro Siza.

Il compasso d’oro ha dato origine a una collezione storica in continuo accrescimento, riconosciuta dal Ministero dei beni culturali come bene di eccezionale interesse artistico e storico.. Crapuni de la Val"almadreresi siano chiamati "Prima della foto di rito, Romeo Sozzi, emozionato per la cerimonia, ha ricordato con riconoscenza la figura del noto architetto, la sua laboriosità a 92 anni, la sua umiltà a ricercare con pazienza la soluzione per ogni problema che si poneva. Ha sottolineato Romeo che il premio è giunto inaspettato, frutto dell’attività di tanti anni di lavoro e non per nulla ha ricordato come i v