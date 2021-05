A Varenna rinasce la "Strada Vecchia", in progetto una nuova rotonda

L'Amministrazione comunale di Varenna, nell'ambito dell'itinerario cicloturistico denominato "Brezza" che, partendo da Bormio, attraversa anche il territorio di Varenna fino a raggiungere - lungo l'Adda - il Po, intende realizzare un intervento sulla viabilità esistente nel tratto del rettilineo di Fiumelatte, all'intersezione della deviazione per la località Pino.

Per tale finalità la società Lario Reti Holding Spa ha destinato parte dei fondi di finanziamento necessari alla realizzazione dei progetti di "fattibilità tecnica ed economica", tali da consentire ai Comuni l'accesso ai fondi regionali per le fasi successive di progettazione e realizzazione delle opere.

«Con l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità, l'Amministrazione comunale intende dare il via a un percorso per la realizzazione di un intervento a beneficio della collettività da un punto di vista sia turistico che viabilistico - spiega il sindaco Mauro Manzoni - Le opere in previsione garantiranno l'adeguamento e la sistemazione del tratto denominato "Strada Vecchia", che collega il centro di Fiumelatte con la località Pino, fino a raggiungere l'intersezione tra Via Pino e la SP72. La sicurezza dell'area stradale, ciclopedonale e veicolare, in questo ultimo tratto, particolarmente delicato di intersezione, verrà nettamente migliorata grazie alla previsione in progetto di una rotatoria, in parte aggettante sul lago».

L'obiettivo dell'intervento, fa capire Manzoni, oltre a ridurre la velocità del traffico permetterà anche la rotazione di veicoli di particolare lunghezza, quali autobus e autoarticolati, che a oggi, per effettuare un cambio di direzione, dovrebbero percorrere svariati chilometri sulla SP72 fino a raggiungere i Comuni di Bellano o Mandello.

«Attendiamo il Consiglio di Stato»

«Per quanto riguarda invece la rotatoria all'intersezione tra la SP72 e Viale Polvani, si sta attendendo che si pronunci in via definitiva il Consiglio di Stato sulla mancata validazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Varenna, a cui il Tar Lombardia ha già dato pienamente ragione per manifeste carenze ingenieristiche e di sostenibilità economica. La rotatoria, utile per il miglioramento della viabilità in entrata e uscita dal centro abitato, dovrà essere oggetto di un nuovo progetto esecutivo che ne definisca oculatamente l'ingegneria e i costi, mettendo al riparo il Comune da debiti fuori bilancio, non facilmente quantificabili. La gara d'appalto per l'affidamento dei lavori dovrà avvenire grazie a una procedura di gara trasparente e priva di zone grigie».

