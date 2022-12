Oltre 100 piccoli panettoni alla Rsa, l'apprezzato dono degli amici del Comitato Valle San Martino

"Siamo stati accolti con molto entusiasmo e cordialità da tutto il personale e dai gentili ospiti". Esterna cosi quella sensazione derivante dalla felicità nel donare, Danilo Gentili, referente del gruppo Comitato Valle San Martino, il sodalizio formato da amici accomunati dal "fare" con semplici ma efficaci gesti di solidarietà. Questa mattina hanno donato, autotassandosi, oltre un centinaio di panettoncini agli ospiti della Rsa "Madonna della fiducia" di Calolziocorte. Un'iniziativa già proposta in passato e messa in atto anche oggi con molti apprezzamenti.

Il dolce classico di queste imminenti feste natalizie, oltre al proprio gradevole sapore ha portato con sè quel calore che viene espresso attraverso l'esserci, condividendo la vicinanza. Un gesto che oltre all'augurare "Buon Natale" comunica sensibilità d'animo e sentimenti che vanno dritti al cuore chi lo riceve. All'interno della struttura calolziese, circondati dalle cure e dall'affetto del personale, gli ospiti hanno così iniziato ad immergersi nell'atmosfera delle prossime festività.

Magari con un pensiero al passato, ai natali trascorsi in giovane età a ritrovare quella magia che ogni anno a dicembre si rinnova. Oggi il gruppo Comitato Valle San Martino ha voluto con la consegna dei piccoli panettoni essere vicino agli ospiti della Rsa. Con l'aggiunta di una parola, uno scambio di vedute, a colmare momenti in cui la vicinanza di una persona amica o anche incontrata per la prima volta trasmette umano calore e carica affettiva. Per questo rinnovato appuntamento alla Casa Madonna della Fiducia, il gruppo del Comitato Valle San Martino esprime "Un grazie particolare alla signora Norma Perego per l'impegno e la sua preziosa collaborazione".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)