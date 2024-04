Le giocatrici olandesi arrivano al campo vestite da cowgirl

Sono arrivate al campo vestite da cowgirl, dimostrando subito la loro esuberante simpatia. Protagoniste le reagazze della Lady Bears Groningen, squadra di rugby a quindici olandese che nella giornata di sabato è stata impegnata in un'amichevole contro la forte compagine del Cus Milano sul prato del De Coubertin di Oggiono.

Il centro sportivo del paese brianzolo, con il patrocinio della Città di Oggiono, ha ospitato un match amichevole di spessore tra le due formazioni. Le olandesi sono diventate una grande attrazione per il folto pubblico non solo per le qualità tecniche e sportive, ma anche per il folclore mostrato al loro arrivo: le giocatrici si sono presentate infatti vestite da cowgirl con abiti dai colori sgargianti, quasi cinematografici.

Milano, molto più forte essendo squadra di Serie A Élite, ha stravinto e non è stato tenuto il conteggio dei punti. A un certo punto le ragazze si sono anche scambiate maglia nel tentativo di riequilibrare le sorti del match. Le olandesi proseguiranno nei prossimi giorni il loro tour italiano con altre date e altre sfide.