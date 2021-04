Torna la ruota panoramica nel cuore di Lecco

Anche nel 2021 la ruota panoramica sarà presente a Lecco. Nella giornata di mercoledì 21 aprile è infatti iniziato il montaggio dell'apprezzata attrazione, che troverà posto in Lungo Lario Isonzo, in prossimità del Monumento ai Caduti, per il quinto anno consecutivo. L'iniziativa condivisa è del Comune e dell'azienda individuale di Antonella Musso e già negli scorsi anni ha incontrato il favore della cittadinanza e dei turisti.

Come si apprende, il periodo per cui è stata richiesta la concessione va dal 6 aprile al 24 agosto 2021. Chiaramente per l’esercizio dell’attività occorrerà attenersi alla normativa vigente in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19: nel 2020 era stato concesso l'ingresso a solo due persone per volta all'interno delle cabine, eccezion fatta per i nuclei famigliari.